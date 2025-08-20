Скидки
Директор US Open ответила на критику по поводу формата парного разряда в 2025 году

Комментарии

Директор Открытого чемпионата США — 2025 Стейси Алластэр не согласилась с мнением, что турнир в парном разряде в этом году является выставочным. С подобной позицией выступил ряд игроков.

«Давайте будем предельно ясны: это турнир «Большого шлема». Это не выставка. Мы сочувствуем игрокам, специализирующимся в парах, которые не согласны с этими изменениями. Но мы знаем, что, когда зрители увидят, как играют топ-игроки, это вдохновит больше людей не только посещать турниры, но и играть в теннис, и в конечном итоге это поможет развивать спорт», — приводит слова Алластэр Tennis Channel.

Ранее Сара Эррани раскритиковала подобное решение, отметив, что оно не оставило шансов ведущим парным игрокам на выступление в Нью-Йорке.

«Это нечестно». Сара Эррани — о парном турнире на US Open — 2025
