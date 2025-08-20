Анастасия Захарова вышла в полуфинал Кливленда на отказе Евы Лис

Российская теннисистка 100-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла в 1/2 финала соревнований категории WTA-250 в Кливленде (США) на отказе представительницы Германии Евы Лис (60-я строчка рейтинга). О своём решении Лис сообщила в социальных сетях. Решение она мотивировала желанием подготовиться к US Open — 2025.

«К сожалению, мне пришлось принять сложное решение и покинуть турнир в Кливленде в 1/4 финала. Прямо сейчас нужно прислушаться к своему телу. Небольшой отдых мне не помешает. Отправляюсь в Нью-Йорк, чтобы восстановиться и быть готовой к US Open», — написала Лис в социальных сетях.

В полуфинале Кливленда Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Ван Яфань (Китай).