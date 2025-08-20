Анастасия Захарова вышла в полуфинал Кливленда на отказе Евы Лис
Поделиться
Российская теннисистка 100-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла в 1/2 финала соревнований категории WTA-250 в Кливленде (США) на отказе представительницы Германии Евы Лис (60-я строчка рейтинга). О своём решении Лис сообщила в социальных сетях. Решение она мотивировала желанием подготовиться к US Open — 2025.
Кливленд. 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 07:30 МСК
60
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
100
Анастасия Захарова
А. Захарова
«К сожалению, мне пришлось принять сложное решение и покинуть турнир в Кливленде в 1/4 финала. Прямо сейчас нужно прислушаться к своему телу. Небольшой отдых мне не помешает. Отправляюсь в Нью-Йорк, чтобы восстановиться и быть готовой к US Open», — написала Лис в социальных сетях.
В полуфинале Кливленда Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Ван Яфань (Китай).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:59
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:28
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:07
-
11:05
-
10:42
-
10:26
-
10:11
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:38
-
09:26
-
09:26
-
08:31
-
06:22
-
04:18
-
03:19
-
02:52
-
02:29
-
01:49
-
01:34
-
01:17
-
00:49
-
00:28