Дрейпер — о миксте на US Open: было бы круто, если бы все ТБШ так делали

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер поделился мнением о том, как он относится к возможности включения формата микста, похожего на тот, что проводится на US Open – 2025, в остальные три турнира серии «Большого шлема».

– Этот формат, похоже, вызвал большой интерес у фанатов. Вы видите это или думаете, что это потенциальный формат, который может пройти на других турнирах «Большого шлема»?

– Мне кажется, это здорово, честно говоря. Если бы я не играл микст здесь, я бы тренировался. На самом деле я предпочитаю играть на большом корте перед людьми. Это вроде как быстрее помогает адаптироваться к турниру. Думаю, было бы круто, если бы все турниры «Большого шлема» так делали. Это моё мнение, – сказал Дрейпер на пресс-конференции после первого игрового дня микста US Open.

Дрейпер выступает в миксте вместе с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Американо-британская пара вышла в полуфинал турнира, где сыграет с польско-норвежским дуэтом Ига Швёнтек/Каспер Рууд.