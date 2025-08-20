Скидки
«Классный опыт с невероятной чемпионкой». Монфис — об игре в миксте US Open c Осакой

«Классный опыт с невероятной чемпионкой». Монфис — об игре в миксте US Open c Осакой
50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис подвёл итоги выступления в миксте US Open – 2025, отметив, что получил отличный опыт игры в паре с японкой Наоми Осакой. Французско-японская пара проиграла итальяно-американскому дуэту Лоренцо Музетти/Кэти Макнелли со счётом 3:5, 2:4.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Н. Осака Г. Монфис
Окончен
0 : 0
1 2 3
         
3 		2
5 		4
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти

«Какая атмосфера сегодня. Была возможность разделить корт с Наоми Осакой в миксте на US Open.

Такой классный опыт с невероятной чемпионкой — не только потрясающей на корте, но также очень доброй и весёлой. Огромное спасибо зрителям за бешеную энергию. Я и правда получил огромное удовольствие», – написал Монфис в одной из своих социальных сетей.

Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Рейтинг
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
