«Классный опыт с невероятной чемпионкой». Монфис — об игре в миксте US Open c Осакой
50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис подвёл итоги выступления в миксте US Open – 2025, отметив, что получил отличный опыт игры в паре с японкой Наоми Осакой. Французско-японская пара проиграла итальяно-американскому дуэту Лоренцо Музетти/Кэти Макнелли со счётом 3:5, 2:4.
US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Гаэль Монфис
Н. Осака Г. Монфис
Окончен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
Кэти Макнелли
Лоренцо Музетти
К. Макнелли Л. Музетти
«Какая атмосфера сегодня. Была возможность разделить корт с Наоми Осакой в миксте на US Open.
Такой классный опыт с невероятной чемпионкой — не только потрясающей на корте, но также очень доброй и весёлой. Огромное спасибо зрителям за бешеную энергию. Я и правда получил огромное удовольствие», – написал Монфис в одной из своих социальных сетей.
