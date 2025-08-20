«Я могу устоять перед всем, кроме пончиков». Циципас — после поражения в Уинстон-Сейлеме

Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал неоднозначный пост после поражения во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Он уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ. Счёт — 3:6, 2:6.

«Я могу устоять перед всем… кроме пончиков», — написал Циципас в социальных сетях.

Встреча Циципаса и Юньчаокэтэ продолжалась 1 час 28 минут. За это время греческий спортсмен реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.

В этом сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ).