«Я могу устоять перед всем, кроме пончиков». Циципас — после поражения в Уинстон-Сейлеме
Поделиться
Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал неоднозначный пост после поражения во втором круге турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Он уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ. Счёт — 3:6, 2:6.
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
20 августа 2025, среда. 02:50 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
76
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
«Я могу устоять перед всем… кроме пончиков», — написал Циципас в социальных сетях.
Встреча Циципаса и Юньчаокэтэ продолжалась 1 час 28 минут. За это время греческий спортсмен реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.
В этом сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
15:51
-
15:28
-
15:14
-
15:05
-
14:30
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:59
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:28
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:07
-
11:05
-
10:42
-
10:26
-
10:11
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:38
-
09:26
-
09:26
-
08:31
-
06:22
-
04:18
-
03:19
-
02:52
-
02:29