Фриц — о первом участии в юниорском US Open: надеялся, что меня не сильно разгромят

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился своими детскими воспоминаниями об Открытом чемпионате США, отметив, что перед первым участием на юниорском US Open не имел большого опыта игры с другими юными теннисистами со всего мира.

– Какое ваше первое воспоминание о просмотре US Open в детстве?

– Когда я смотрел, как моя мама играет в парном разряде. Я ездил на US Open, когда был совсем маленьким, потому что моя мама играла там.

– Какие ваши первые воспоминания о том, как вы сами там играли?

– Для меня это было в юниорах. Я получил уайлд-кард в квалификацию юниорского турнира, и я был в полном восторге, что смогу сыграть. Я нервничал, потому что у меня не было большого опыта игр на турнирах с игроками из других стран, поэтому я думал, что парни, против которых я буду играть, будут лучшими игроками на свете. Я надеялся, что меня не разгромят слишком сильно, – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.