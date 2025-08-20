Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц назвал лучший матч, который провёл на US Open

Тейлор Фриц назвал лучший матч, который провёл на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился мнением о том, какой из своих матчей на Открытом чемпионате США он считает лучшим, отметив встречу с итальянцем Маттео Берретини в розыгрыше US Open – 2024, в которой американец одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 04:00 МСК
Маттео Берреттини
44
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 1 1
6 		7 7 6
             
Тейлор Фриц
12
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

– Какой лучший матч вы сыграли на US Open?
– Сложно сказать, потому что я не думаю, что когда-либо сыграл на US Open матч, где я был просто в невероятной форме. Думаю, я очень хорошо сыграл против Маттео Берреттини во втором раунде в прошлом году. Это был один из лучших матчей, которые я сыграл, – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

Тейлор Фриц является финалистом US Open – 2024. В прошлогоднем розыгрыше турнира он уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

Материалы по теме
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android