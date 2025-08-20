Тейлор Фриц назвал лучший матч, который провёл на US Open

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился мнением о том, какой из своих матчей на Открытом чемпионате США он считает лучшим, отметив встречу с итальянцем Маттео Берретини в розыгрыше US Open – 2024, в которой американец одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:1.

– Какой лучший матч вы сыграли на US Open?

– Сложно сказать, потому что я не думаю, что когда-либо сыграл на US Open матч, где я был просто в невероятной форме. Думаю, я очень хорошо сыграл против Маттео Берреттини во втором раунде в прошлом году. Это был один из лучших матчей, которые я сыграл, – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

Тейлор Фриц является финалистом US Open – 2024. В прошлогоднем розыгрыше турнира он уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.