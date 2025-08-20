Скидки
«Никогда особо не любил этот город». Фриц рассказал о своём отношении к Нью-Йорку

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своём отношении к городу Нью-Йорк (США), отметив, что может наслаждаться им во время проведения US Open.

– Что вы думаете о Нью-Йорке?
– Я никогда особо не любил этот город, но научился наслаждаться им в течение двух недель, когда мы там — это идеально. Время, когда мы там ради US Open, — отличное время, чтобы быть в городе.

– Как выглядит ваш выходной день в городе?
– Я, наверное, предпочёл бы остаться дома, расслабиться и поиграть в видеоигры, но если бы я всё-таки пошёл куда-то, то покатался бы на велосипеде по Центральному парку, – приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

