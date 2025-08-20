Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ана Иванович высказалась о шансах Новака Джоковича на успех на US Open — 2025

Ана Иванович высказалась о шансах Новака Джоковича на успех на US Open — 2025
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович высказалась по поводу физической формы Новака Джоковича и оценила вероятность его успешного выступления на Открытом чемпионате США — 2025.

«Думаю, Новак знает, что делает. Он по-настоящему исключительный. Я говорила о его возрасте, но он вовсе не так уж и стар, а по-прежнему морально силён и в отличной физической форме. Это требует больших физических усилий. Новак сокращает количество турниров, в которых участвует, и это вполне логично. Тем не менее на финальных этапах турнира эти усилия могут быть необходимыми, как и физическая форма, которая приходит с каждым матчем. Считаю, что его восстановление после матчей, физическая форма и моральная устойчивость всё ещё на высоте. Я точно вижу его в финальной части турнира», — приводит слова Иванович We love tennis.

Серб Новак Джокович является 24-кратным обладателем ТБШ. US Open он выигрывал четыре раза.

Материалы по теме
Тейлор Фриц — о парном турнире на US Open — 2025: отличный призовой фонд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android