Ана Иванович высказалась о шансах Новака Джоковича на успех на US Open — 2025

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович высказалась по поводу физической формы Новака Джоковича и оценила вероятность его успешного выступления на Открытом чемпионате США — 2025.

«Думаю, Новак знает, что делает. Он по-настоящему исключительный. Я говорила о его возрасте, но он вовсе не так уж и стар, а по-прежнему морально силён и в отличной физической форме. Это требует больших физических усилий. Новак сокращает количество турниров, в которых участвует, и это вполне логично. Тем не менее на финальных этапах турнира эти усилия могут быть необходимыми, как и физическая форма, которая приходит с каждым матчем. Считаю, что его восстановление после матчей, физическая форма и моральная устойчивость всё ещё на высоте. Я точно вижу его в финальной части турнира», — приводит слова Иванович We love tennis.

Серб Новак Джокович является 24-кратным обладателем ТБШ. US Open он выигрывал четыре раза.