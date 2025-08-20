«Если он болен — держись от него подальше». Роддик — о церемонии награждения в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о том, почему испанцу Карлосу Алькарасу не стоило слишком близко подходить к итальянскому теннисисту Яннику Синнеру во время церемонии награждения после финального матча «Мастерса» в Цинциннати (США). Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за того, что почувствовал недомогание.
|1
|2
|3
|
|
«Единственная ошибка, которую Карлос допустил за всю неделю, заключалась в том, что он подошёл слишком близко к Синнеру, когда были подозрения, что тот плохо себя чувствует. Оба они — игроки высокого класса, и это мне нравится. Но если бы я был тренером Карлоса, то сказал бы ему отойти и держаться подальше от Янника. Чтобы он не шёл к нему, пропустил эти ритуальные фото и не приближался. Если он болен — держись от него подальше», — приводит слова Роддика Eurosport Spain.
Ранее из-за плохого самочувствия Синнер снялся с матчей микста US Open — 2025, где должен был сыграть в паре с чешкой Катержиной Синяковой. В сетке турнира их заменила американская пара Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон.
- 20 августа 2025
-
16:31
-
16:15
-
16:14
-
15:51
-
15:28
-
15:14
-
15:05
-
14:30
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:59
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:28
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:34
-
11:20
-
11:07
-
11:05
-
10:42
-
10:26
-
10:11
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:38
-
09:26
-
09:26
-
08:31
-
06:22
-
04:18