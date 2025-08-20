Любичич рассказал, как недомогание Синнера может сказаться на его игре на US Open

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением о том, как недомогание итальянского теннисиста Янника Синнера может повлиять на его стартовые матчи одиночного мужского турнира US Open – 2025.

«Если он восстановится за пару дней, то никаких негативных последствий не будет. Но если ему придётся отдыхать всю эту неделю, ситуация изменится с учётом предстоящего US Open.

Первые раунды не должны быть особенно сложными, но в Нью-Йорке высокая температура, что требует больших физических усилий, чем ожидается. Там очень влажно, а матчи играются до трёх побед в пяти сетах, поэтому он может потратить много энергии», – приводит слова Любичича Tennis World USA.

Напомним, Янник Синнер снялся с финального матча «Мастерса» в Цинциннати с испанцем Карлосом Алькарасом при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.