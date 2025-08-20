Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич рассказал, как недомогание Синнера может сказаться на его игре на US Open

Любичич рассказал, как недомогание Синнера может сказаться на его игре на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением о том, как недомогание итальянского теннисиста Янника Синнера может повлиять на его стартовые матчи одиночного мужского турнира US Open – 2025.

«Если он восстановится за пару дней, то никаких негативных последствий не будет. Но если ему придётся отдыхать всю эту неделю, ситуация изменится с учётом предстоящего US Open.

Первые раунды не должны быть особенно сложными, но в Нью-Йорке высокая температура, что требует больших физических усилий, чем ожидается. Там очень влажно, а матчи играются до трёх побед в пяти сетах, поэтому он может потратить много энергии», – приводит слова Любичича Tennis World USA.

Напомним, Янник Синнер снялся с финального матча «Мастерса» в Цинциннати с испанцем Карлосом Алькарасом при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.

Материалы по теме
Алькарас — чемпион «Мастерса» в Цинциннати! Синнеру было плохо, он снялся при 0:5
Алькарас — чемпион «Мастерса» в Цинциннати! Синнеру было плохо, он снялся при 0:5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android