Циципас: вам 27, вы свободно говорите на трёх языках и страдаете от смены часовых поясов
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился философскими мыслями на личной странице в социальных сетях.
В среду, 20 августа, Циципас потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 3:6, 2:6.
Уинстон-Сейлем. 2-й круг
20 августа 2025, среда. 02:50 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
76
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
«Вам 27, вы свободно говорите на трёх языках и страдаете от смены четырёх часовых поясов. Коротко о теннисе», — написал Циципас.
В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
