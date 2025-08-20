Скидки
Циципас: вам 27, вы свободно говорите на трёх языках и страдаете от смены часовых поясов

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился философскими мыслями на личной странице в социальных сетях.

В среду, 20 августа, Циципас потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ со счётом 3:6, 2:6.

Уинстон-Сейлем. 2-й круг
20 августа 2025, среда. 02:50 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бу Юньчаокэтэ
76
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

«Вам 27, вы свободно говорите на трёх языках и страдаете от смены четырёх часовых поясов. Коротко о теннисе», — написал Циципас.

В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

