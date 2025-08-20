Скидки
US Open нарушил собственные правила из-за снятия с микста Янника Синнера

Организаторы Открытого чемпионата США допустили до участия в смешанном парном разряде итальянского теннисиста Янника Синнера после проведения жеребьёвки. В результате после его снятия с микста на US Open — 2025 в турнире не смогла принять участие и его партнёрша Катержина Синякова из Чехии.

В соответствии с регламентом US Open — 2025, спортсмен должен подать заявку в крайний срок до проведения жеребьёвки. Если один из игроков не может принять участие в турнире, эта заявка подлежит отмене или замене. Если спортсмен снялся с турнира до жеребьёвки, то его партнёр сможет принять участие с другим игроком при условии, что они соответствуют рейтингу соревнований. Ни один игрок не вправе менять партнёров после проведения жеребьёвки.

Микст на US Open — 2025 проходит 19 и 20 августа. Ранее четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер отказался от участия в парном смешанном турнире, после чего с соревнований снялась Катержина Синякова.

