US Open — 2025, микст: расписание матчей на 20-21 августа

В ночь с 20 на 21 августа в Нью-Йорке (США) пройдёт заключительный игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. US Open, микст. Расписание матчей 20-21 августа (время московское):

2:00. Джессика Пегула (Великобритания)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия)

3:30. Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон (оба — США) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия)

5:00. Финал

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.