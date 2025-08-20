Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, микст: расписание матчей на 20-21 августа

US Open — 2025, микст: расписание матчей на 20-21 августа
Комментарии

В ночь с 20 на 21 августа в Нью-Йорке (США) пройдёт заключительный игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. US Open, микст. Расписание матчей 20-21 августа (время московское):

  • 2:00. Джессика Пегула (Великобритания)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия)
  • 3:30. Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон (оба — США) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия)
  • 5:00. Финал

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android