«Мария всегда оставалась верной себе». Пресс-служба Зала славы тенниса — о Шараповой

Пресс-служба Зала славы тенниса кратко описала значимость карьеры пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.

«Наследие, основанное на страсти, целеустремлённости и упорстве. Мария Шарапова всегда оставалась верной себе. Теперь она наставница следующего поколения спортсменок, которая помогает развиваться им за пределами корта», — говорится в публикации в социальных сетях.

Шарапова будет включена в Зал славы тенниса на этой неделе. В американском Нью-Порте состоится трёхдневное событие, в рамках которого пройдут чествования Марии, а также американцев Майка и Боба Брайана, которые также войдут в Зал славы в 2025 году.