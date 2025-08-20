Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Арина Соболенко в рекламной кампании Wilson

Фото: Арина Соболенко в рекламной кампании Wilson
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для производителя спортивных товаров Wilson. Спортсменка использует ракетки данной фирмы.

Фото: Wilson

Фото: Wilson

Ранее Соболенко не смогла защитить титул турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале соревнований белоруска проиграла 10-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 1:6, 4:6. В прошлогоднем финале Цинциннати Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь Арина Соболенко сыграет на US Open — 2025, где является действующей чемпионкой.

Материалы по теме
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Рейтинг
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android