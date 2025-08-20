Фото: Арина Соболенко в рекламной кампании Wilson

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в фотосессии для производителя спортивных товаров Wilson. Спортсменка использует ракетки данной фирмы.

Фото: Wilson

Ранее Соболенко не смогла защитить титул турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале соревнований белоруска проиграла 10-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 1:6, 4:6. В прошлогоднем финале Цинциннати Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу.

Теперь Арина Соболенко сыграет на US Open — 2025, где является действующей чемпионкой.