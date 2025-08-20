Скидки
Японец Кей Нисикори снялся с US Open — 2025

Японец Кей Нисикори снялся с US Open — 2025
Комментарии

Финалист US Open — 2014, 88-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори не сыграет на Открытом чемпионате США — 2025. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

«Привет, болельщики, к сожалению, я ещё не готов к US Open. Я сделал МРТ спины, который показал, что травма ещё не зажила. Усердно работаю, чтобы вскоре вернуться на корт. Спасибо за поддержку», — написал Нисикори.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

