«С Алькарасом всё немного сложнее». Виландер назвал Синнера фаворитом US Open — 2025

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил перспективы итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на предстоящем US Open — 2025.

«Фаворитом я бы выбрал Янника Синнера, потому что, думаю, у него меньше шансов проиграть в начале турнира, чем у Карлоса Алькараса. Знаю, что Алькарас играл в финале почти каждого турнира в последние несколько месяцев.

Так что он, по сути, не проигрывает игрокам более низкого уровня. Но, опять же, есть небольшой шанс, что это может случиться. С Синнером этого не случится. Думаю, Синнер выйдет в финал US Open, если будет здоров. С Алькарасом всё немного сложнее», — приводит слова Виландера TNT Sports.