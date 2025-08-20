Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он может обыграть Алькараса и Синнера». Виландер назвал Шелтона тёмной лошадкой US Open

«Он может обыграть Алькараса и Синнера». Виландер назвал Шелтона тёмной лошадкой US Open
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер считает, что американец Бен Шелтон будет одним из претендентов на победу на US Open — 2025.

«Моей тёмной лошадкой является американец Бен Шелтон. Отчасти это связано с его недавними результатами, но в основном — с его игрой. Думаю, он действительно может обыграть Алькараса и Синнера. Если у него будет отличная подача, то, я думаю, он тёмная лошадка», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
«С Алькарасом всё немного сложнее». Виландер назвал Синнера фаворитом US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android