«Он может обыграть Алькараса и Синнера». Виландер назвал Шелтона тёмной лошадкой US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер считает, что американец Бен Шелтон будет одним из претендентов на победу на US Open — 2025.

«Моей тёмной лошадкой является американец Бен Шелтон. Отчасти это связано с его недавними результатами, но в основном — с его игрой. Думаю, он действительно может обыграть Алькараса и Синнера. Если у него будет отличная подача, то, я думаю, он тёмная лошадка», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.