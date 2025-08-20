Новак Джокович поблагодарил US Open за уайлд-кард в миксте

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на личной странице в социальных сетях пост по итогам турнира в миксте на US Open — 2025.

Джокович играл с соотечественницей Ольгой Данилович. В первом круге они потерпели поражение от российских теннисистов Мирры Андреевой и Даниила Медведева.

«Всегда очень весело играть в миксте с Ольгой. Спасибо US Opem за уайлд-кард и за возможность сыграть», — написал Джокович.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.