Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович поблагодарил US Open за уайлд-кард в миксте

Новак Джокович поблагодарил US Open за уайлд-кард в миксте
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на личной странице в социальных сетях пост по итогам турнира в миксте на US Open — 2025.

Джокович играл с соотечественницей Ольгой Данилович. В первом круге они потерпели поражение от российских теннисистов Мирры Андреевой и Даниила Медведева.

«Всегда очень весело играть в миксте с Ольгой. Спасибо US Opem за уайлд-кард и за возможность сыграть», — написал Джокович.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Медведев и Мирра победили пару с Джоковичем на US Open. Но в полуфинал не вышли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android