Кори Гауфф начала работать с бывшим тренером Соболенко в преддверии US Open — 2025

Кори Гауфф начала работать с бывшим тренером Соболенко в преддверии US Open — 2025
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пригласила в свою команду эксперта по биомеханике Гэвина Макмиллана. Об этом сообщает Forbes.

Гауфф рассталась с одним из своих тренеров Мэттом Дейли. В среду, 20 августа, Макмиллан был замечен на корте Артура Эша во время тренировки Кори в преддверии US Open, который стартует 24 августа.

Гэвин Макмиллан работал с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Он помог ей наладить проблемную подачу. Кори Гауфф испытывает проблемы с подачей и допускает много двойных ошибок практически в каждом своём матче.

