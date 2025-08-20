«Вау, Нью-Йорк!» Карен Хачанов рассказал о своём первом US Open

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился своими первыми воспоминаниями об Открытом чемпионате США в качестве игрока.

— Какие у вас первые воспоминания о US Open?

— Расскажу о первом своём участии. Кажется, это была квалификация в 2015 году. Я был очень рад приехать в Нью-Йорк, помимо того, что играл там ещё в юниорском возрасте. Я подумал: «Вау, Нью-Йорк!». Я был очень рад впервые сыграть на турнире «Большого шлема», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.