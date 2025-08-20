Карен Хачанов назвал поражение от Рафаэля Надаля своим лучшим матчем на US Open
Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любимом матче со своим участием на Открытом чемпионате США.
«Матч с Надалем в 2018 году. Я уступил в четырёх сетах, мы играли четыре с половиной часа, но была борьба. Этот матч запомнился тем, как мы боролись, какими были розыгрыши. Запомнился уровнем. Физически мы выстояли все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но всё равно считаю его одним из своих лучших выступлений», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2018, пятница. 21:30 МСК
1
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|7 9
|7 7
|
|5
|6 7
|6 3
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов и испанец Рафаэль Надаль играли на US Open — 2018 в третьем круге. Матч завершился победой Надаля со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
