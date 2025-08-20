Карен Хачанов назвал поражение от Рафаэля Надаля своим лучшим матчем на US Open

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любимом матче со своим участием на Открытом чемпионате США.

«Матч с Надалем в 2018 году. Я уступил в четырёх сетах, мы играли четыре с половиной часа, но была борьба. Этот матч запомнился тем, как мы боролись, какими были розыгрыши. Запомнился уровнем. Физически мы выстояли все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но всё равно считаю его одним из своих лучших выступлений», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Хачанов и испанец Рафаэль Надаль играли на US Open — 2018 в третьем круге. Матч завершился победой Надаля со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).