Карен Хачанов назвал поражение от Рафаэля Надаля своим лучшим матчем на US Open

Карен Хачанов назвал поражение от Рафаэля Надаля своим лучшим матчем на US Open
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о любимом матче со своим участием на Открытом чемпионате США.

«Матч с Надалем в 2018 году. Я уступил в четырёх сетах, мы играли четыре с половиной часа, но была борьба. Этот матч запомнился тем, как мы боролись, какими были розыгрыши. Запомнился уровнем. Физически мы выстояли все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но всё равно считаю его одним из своих лучших выступлений», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2018, пятница. 21:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 9 7 7
7 		5 6 7 6 3
             
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов и испанец Рафаэль Надаль играли на US Open — 2018 в третьем круге. Матч завершился победой Надаля со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

«Вау, Нью-Йорк!» Карен Хачанов рассказал о своём первом US Open
