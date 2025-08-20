Карен Хачанов: знаю, что нужно для успеха на турнирах «Большого шлема»

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил влияние своих прошлых успехов на US Open на предстоящий турнир в 2025 году.

«Это придаёт уверенности, но в то же время не хочется слишком сильно об этом задумываться. Просто хочется идти от матча к матчу, от очка к очку, и я знаю, что нужно для успеха на турнирах «Большого шлема».

В то же время каждый год другая история. Нужно готовиться к каждому матчу. Необходимо быть полностью сосредоточенным, в отличной форме и бороться за победу. Поэтому я не хочу оказывать на себя никакого давления, никаких ожиданий. Постараюсь идти к своей цели», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.