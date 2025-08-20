Хачанов — о Нью-Йорке: через пару недель начинаешь уставать от шума. Слишком тесно

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему очень нравится Нью-Йорк, а также назвал знаменитые места города, которые посещал.

— Насколько вам нравится Нью-Йорк?

— Мне он очень нравится. Каждый год, приезжая в Нью-Йорк, в первый день и первую неделю, с нетерпением ждёшь, что окажешься в Большом Яблоке. Но в то же время, через пару недель, начинаешь немного уставать от шума, от толпы. Слишком тесно, слишком многолюдно, поэтому и от Манхэттена тоже немного устаёшь.

— Вы когда-нибудь занимались чем-нибудь туристическим?

— Я был в Метрополитен-музее. К Статуе Свободы я не ходил. Был в Эмпайр-стейт-билдинг. Это единственные два места, которые я посещал, — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.