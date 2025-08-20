Марат Сафин приехал на US Open — 2025, где будет тренировать Андрея Рублёва

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прибыл в Нью-Йорк (США) на Открытый чемпионат США — 2025. На турнире он будет выступать в качестве тренера 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

В среду, 20 августа, Сафин и Рублёв уже провели совместную тренировку. Сафин также взял ракетку и бил по мячу, что вызвало восторг у публики.

Марат Сафин является победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2000 году, в финале победив американца Пита Сампраса.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.