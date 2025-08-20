Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марат Сафин приехал на US Open — 2025, где будет тренировать Андрея Рублёва

Марат Сафин приехал на US Open — 2025, где будет тренировать Андрея Рублёва
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прибыл в Нью-Йорк (США) на Открытый чемпионат США — 2025. На турнире он будет выступать в качестве тренера 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва.

В среду, 20 августа, Сафин и Рублёв уже провели совместную тренировку. Сафин также взял ракетку и бил по мячу, что вызвало восторг у публики.

Марат Сафин является победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2000 году, в финале победив американца Пита Сампраса.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Карен Хачанов: знаю, что нужно для успеха на турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android