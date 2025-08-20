Кэхилл высказался о состоянии Синнера, который из-за болезни снялся с финала в Цинциннати

Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, что его подопечный подхватил вирус по ходу «Мастерса» в Цинциннати (США). В финале Синнер был вынужден сняться при счёте 0:5 в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Янник переболел вирусом, из-за которого ему пришлось сняться с матча с Алькарасом в понедельник. Сейчас он чувствует себя немного лучше, отдохнёт и должен вернуться на корт в четверг. Мы уверены, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова Кэхилла Corriere della Sera.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.