Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Кэхилл высказался о состоянии Синнера, который из-за болезни снялся с финала в Цинциннати

Кэхилл высказался о состоянии Синнера, который из-за болезни снялся с финала в Цинциннати
Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, что его подопечный подхватил вирус по ходу «Мастерса» в Цинциннати (США). В финале Синнер был вынужден сняться при счёте 0:5 в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Янник переболел вирусом, из-за которого ему пришлось сняться с матча с Алькарасом в понедельник. Сейчас он чувствует себя немного лучше, отдохнёт и должен вернуться на корт в четверг. Мы уверены, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова Кэхилла Corriere della Sera.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

