Даниил Медведев раскрыл свой обычный заказ в McDonald’s

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что обычно заказывает в ресторане быстрого питания McDonald’s.

«Я люблю McDonald’s. Шесть наггетсов, гамбургер или чизбургер. Яблочный пирожок неплох. Конечно, макфлури Орео, это самое важное. Может быть, ещё иногда какие-то сезонные новинки», — сказал Медведев в видео, опубликованным пресс-службой US Open в соцсетях.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.