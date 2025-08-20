Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев раскрыл свой обычный заказ в McDonald’s

Даниил Медведев раскрыл свой обычный заказ в McDonald’s
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что обычно заказывает в ресторане быстрого питания McDonald’s.

«Я люблю McDonald’s. Шесть наггетсов, гамбургер или чизбургер. Яблочный пирожок неплох. Конечно, макфлури Орео, это самое важное. Может быть, ещё иногда какие-то сезонные новинки», — сказал Медведев в видео, опубликованным пресс-службой US Open в соцсетях.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Кэхилл высказался о состоянии Синнера, который из-за болезни снялся с финала в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android