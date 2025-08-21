Диана Шнайдер обыграла Камилу Рахимову и вышла в третий круг «пятисотника» в Монтеррее
22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла соотечественницу 68-й номер рейтинга Камилу Рахимову со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 00:05 МСК
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
68
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Шнайдер сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рахимовой пять подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем круге турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с 21-й ракеткой мира 29-летней представительницей Бельгии Элисой Мертенс.
Российский теннис на Олимпиадах:
