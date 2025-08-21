Скидки
Диана Шнайдер — Камила Рахимова, результат матча 21 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-500 в Монтеррее

Диана Шнайдер обыграла Камилу Рахимову и вышла в третий круг «пятисотника» в Монтеррее
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла соотечественницу 68-й номер рейтинга Камилу Рахимову со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 00:05 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Камилла Рахимова
68
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Шнайдер сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рахимовой пять подач навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с 21-й ракеткой мира 29-летней представительницей Бельгии Элисой Мертенс.

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Российский теннис на Олимпиадах:

