«Готова всё оставить, я больше не могу». Петра Квитова – о предстоящем завершении карьеры

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова высказалась о своём решении завершить карьеру после US Open.

«Я готова всё оставить. Ментально я больше не могу, ни эмоционально, ни физически. Ты всё ещё помнишь, как играла раньше, как всё шло гладко и как удавались выигрышные удары, а потом вдруг этого больше нет. Я полностью готова завершить карьеру. Ни о чём не жалею. Я всё так же люблю теннис, но всё остальное — ожидание тренировок, ожидание машины, ожидание матча — это изнуряет, а с ребёнком жизнь становится совершенно иной. Я просто хочу проводить больше времени с ним», — приводит слова Квитовой Punto de Break.

US Open пройдёт с 24 августа по 6 сентября.