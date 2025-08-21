Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Самсонова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Яфань четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.