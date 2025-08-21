Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:4.
Кливленд. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 01:55 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
202
Ван Яфань
В. Яфань
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Самсонова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Яфань четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал Самсонова сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.
Комментарии
- 21 августа 2025
-
04:07
-
03:48
-
03:42
-
02:42
-
02:10
- 20 августа 2025
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:44
-
22:37
-
21:22
-
21:12
-
20:14
-
19:59
-
19:34
-
18:48
-
18:32
-
18:23
-
17:40
-
17:36
-
17:21
-
17:13
-
16:31
-
16:15
-
16:14
-
15:51
-
15:28
-
15:14
-
15:05
-
14:30
-
13:40
-
13:36
-
13:06
-
12:59
-
12:51