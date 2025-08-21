Скидки
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова – Ван Яфань, результат матча 21 августа 2025, счёт 2:0, 1/8 финала турнира в Кливленде

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде. На стадии 1/8 финала она обыграла представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:4.

Кливленд. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 01:55 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Ван Яфань
202
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Самсонова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Яфань четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.

Календарь турнира в Кливленде
Сетка турнира в Кливленде
