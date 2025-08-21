Швёнтек и Рууд обыграли Пегулу и Дрейпера в полуфинале микста US Open

Американо-британский дуэт Джессика Пегула и Джек Дрейпер проиграл Иге Швёнтек (Польша) и Касперу Рууду (Норвегия) в полуфинале микста US Open со счётом 5:3, 3:5 (10:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Швёнтек и Рууд допустили одну двойную ошибку и реализовали три из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале Швёнтек и Рууд сыграют с победителем пары Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.