Пегула/Дрейпер – Швёнтек/Рууд, результат матча 21 августа 2025, счёт 1:2, полуфинал US Open — 2025 в миксте

Швёнтек и Рууд обыграли Пегулу и Дрейпера в полуфинале микста US Open
Комментарии

Американо-британский дуэт Джессика Пегула и Джек Дрейпер проиграл Иге Швёнтек (Польша) и Касперу Рууду (Норвегия) в полуфинале микста US Open со счётом 5:3, 3:5 (10:8).

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 02:20 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
5 		3 0 8
3 		5 1 10
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Швёнтек и Рууд допустили одну двойную ошибку и реализовали три из семи брейк-пойнтов. На счету их соперников две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале Швёнтек и Рууд сыграют с победителем пары Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Новости. Теннис
