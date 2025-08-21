Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мари Боузкова — Беатрис Хаддад-Майя, результат матча 21 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-500 в Монтеррее

Боузкова одолела Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Аудио-версия:
Комментарии

53-я ракетка мира 27-летняя чешская теннисистка Мари Боузкова уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла 29-летнюю представительницу Бразилии 20-й номер рейтинга Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:4.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 02:15 МСК
Мари Боузкова
53
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Боузкова сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде турнира в Монтеррее Боузкова встретится с 89-й ракеткой мира 22-летней представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая одолела 24-летнюю итальянку Элизабетту Коччаретто (87) со счётом 7:6, 2:6, 6:0.

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Материалы по теме
Диана Шнайдер обыграла Камилу Рахимову и вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Монтеррее

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android