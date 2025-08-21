Боузкова одолела Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

53-я ракетка мира 27-летняя чешская теннисистка Мари Боузкова уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла 29-летнюю представительницу Бразилии 20-й номер рейтинга Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. За это время Боузкова сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем раунде турнира в Монтеррее Боузкова встретится с 89-й ракеткой мира 22-летней представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая одолела 24-летнюю итальянку Элизабетту Коччаретто (87) со счётом 7:6, 2:6, 6:0.
