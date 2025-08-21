Скидки
Теннис Новости

«Пойду поем». Рууд – после выхода со Швёнтек в финал микста US Open

«Пойду поем». Рууд – после выхода со Швёнтек в финал микста US Open
Комментарии

Норвежец Каспер Рууд высказался о выходе в финал микста US Open вместе с представительницей Польши Игой Швёнтек. На стадии полуфинала они обыграла американо-британский дуэт Джессику Пегулу и Джейка Дрейпера.

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 02:20 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
5 		3 0 8
3 		5 1 10
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд

«Пойду немного поем. Я немного голоден. Матч был долгим. Он длиннее, чем обычные одиночные матчи Иги», — сказал Рууд после матча в интервью на корте.

В финале Швёнтек и Рууд сыграют с победителем пары Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Швёнтек и Рууд обыграли Пегулу и Дрейпера в полуфинале микста US Open
Комментарии
Новости. Теннис
