«Пойду поем». Рууд – после выхода со Швёнтек в финал микста US Open

Норвежец Каспер Рууд высказался о выходе в финал микста US Open вместе с представительницей Польши Игой Швёнтек. На стадии полуфинала они обыграла американо-британский дуэт Джессику Пегулу и Джейка Дрейпера.

«Пойду немного поем. Я немного голоден. Матч был долгим. Он длиннее, чем обычные одиночные матчи Иги», — сказал Рууд после матча в интервью на корте.

В финале Швёнтек и Рууд сыграют с победителем пары Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.