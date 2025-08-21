«Пойду поем». Рууд – после выхода со Швёнтек в финал микста US Open
Норвежец Каспер Рууд высказался о выходе в финал микста US Open вместе с представительницей Польши Игой Швёнтек. На стадии полуфинала они обыграла американо-британский дуэт Джессику Пегулу и Джейка Дрейпера.
US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 02:20 МСК
Джессика Пегула
Джек Дрейпер
Д. Пегула Д. Дрейпер
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|0 8
|
|5
|1 10
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
«Пойду немного поем. Я немного голоден. Матч был долгим. Он длиннее, чем обычные одиночные матчи Иги», — сказал Рууд после матча в интервью на корте.
В финале Швёнтек и Рууд сыграют с победителем пары Даниэль Коллинз (США)/Кристиан Харрисон (США) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори.
В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.
