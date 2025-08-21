Эррани и Вавассори одолели Коллинз и Харрисона и вышли в финал микста US Open — 2025
Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори вышел в финал Открытого чемпионата США 2025 года. В полуфинальном матче они обыграли американскую пару Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон со счётом 4:2, 4:2.
US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 04:05 МСК
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Продолжительность встречи составила 44 минуты. За это время Эррани и Вавассори два раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В финале Эррани и Вавассори сыграют с польско-норжеским дуэтом Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия).
Комментарии
