Эррани и Вавассори одолели Коллинз и Харрисона и вышли в финал микста US Open — 2025

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори вышел в финал Открытого чемпионата США 2025 года. В полуфинальном матче они обыграли американскую пару Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон со счётом 4:2, 4:2.

Продолжительность встречи составила 44 минуты. За это время Эррани и Вавассори два раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Эррани и Вавассори сыграют с польско-норжеским дуэтом Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия).

