Теннис

Коллинз/Харрисон – Эррани/Вавассори, результат матча 21 августа 2025, счёт 0:2, полуфинал US Open — 2025 в миксте

Эррани и Вавассори одолели Коллинз и Харрисона и вышли в финал микста US Open — 2025
Комментарии

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори вышел в финал Открытого чемпионата США 2025 года. В полуфинальном матче они обыграли американскую пару Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон со счётом 4:2, 4:2.

US Open — микст. 1/2 финала
21 августа 2025, четверг. 04:05 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Д. Коллинз К. Харрисон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
4 		4
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Продолжительность встречи составила 44 минуты. За это время Эррани и Вавассори два раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из шести брейк-пойнтов. На счету их соперников один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Эррани и Вавассори сыграют с польско-норжеским дуэтом Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия).

Календарь микста US Open
Сетка микста US Open
Новости. Теннис
Новости. Теннис
