Определились финалисты US Open — 2025 в миксте
На Открытом чемпионате США — 2025 в миксте стали известны все финалисты. В решающей встрече польско-норвежский дуэт Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия) сыграет с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори.
US Open — микст. Финал
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
US Open — 2025, финальная пара:
- Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия).
Ориентировочное время старта финального матча — 5:10 мск.
В полуфинале соревнований Швёнтек и Рууд были сильнее американо-британского дуэта Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) со счётом 3:5, 5:3, 1:0 (10:8). Итальянская пара на данной стадии в двух сетах одолела американский дуэт Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон — 4:2, 4:2.
