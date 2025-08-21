Скидки
Определились финалисты US Open — 2025 в миксте: кто вышел в финал, кто вылетел в полуфинале

Определились финалисты US Open — 2025 в миксте
Комментарии

На Открытом чемпионате США — 2025 в миксте стали известны все финалисты. В решающей встрече польско-норвежский дуэт Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия) сыграет с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори.

US Open — микст. Финал
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

US Open — 2025, финальная пара:

  • Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия).

Ориентировочное время старта финального матча — 5:10 мск.

В полуфинале соревнований Швёнтек и Рууд были сильнее американо-британского дуэта Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) со счётом 3:5, 5:3, 1:0 (10:8). Итальянская пара на данной стадии в двух сетах одолела американский дуэт Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон — 4:2, 4:2.

