US Open — 2025, микст: результаты игрового дня 20-21 августа

В ночь с 20 на 21 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился второй игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. Были сыграны матчи полуфиналов и финал US Open в миксте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами встреч игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025, микст. 1/2 финала, 20-21 августа:

Джессика Пегула (Великобритания)/Джек Дрейпер (Великобритания) (1) — Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — 1:2 (5:3, 3:5, 8:10);

Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон (оба — США) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия) — 0:2 (2:4, 2:4).

Теннис. US Open — 2025, микст. Финал, 20-21 августа:

Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия) — 1:2 (3:6, 7:5, 6:10).

