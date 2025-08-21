Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, микст: результаты игрового дня 20-21 августа

US Open — 2025, микст: результаты игрового дня 20-21 августа
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился второй игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. Были сыграны матчи полуфиналов и финал US Open в миксте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами встреч игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025, микст. 1/2 финала, 20-21 августа:

Джессика Пегула (Великобритания)/Джек Дрейпер (Великобритания) (1) — Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — 1:2 (5:3, 3:5, 8:10);
Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон (оба — США) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия) — 0:2 (2:4, 2:4).

Теннис. US Open — 2025, микст. Финал, 20-21 августа:

Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) (3) — Сара Эррани/Андреа Вавассори (оба — Италия) — 1:2 (3:6, 7:5, 6:10).

Календарь US Open - 2025 в миксте
Турнирная сетка US Open - 2025 в миксте

Видео: Теннисисты ответили, с кем хотели бы сыграть вместе в миксте

Материалы по теме
Швёнтек и Рудд уступили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android