Швёнтек и Рудд уступили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США 2025 года. В матче за титул они обыграли польско-норвежскую пару Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6). Призовой фонд соревнований составил $ 90 млн.
|1
|2
|3
|
|7
|0 6
|
|5
|1 10
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Эррани и Вавассори четыре раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.
Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 21 августа 2025
-
06:49
-
06:48
-
06:44
-
05:02
-
04:47
-
04:14
-
04:07
-
03:48
-
03:42
-
02:42
-
02:10
- 20 августа 2025
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:44
-
22:37
-
21:22
-
21:12
-
20:14
-
19:59
-
19:34
-
18:48
-
18:32
-
18:23
-
17:40
-
17:36
-
17:21
-
17:13
-
16:31
-
16:15
-
16:14
-
15:51
-
15:28
-
15:14
-
15:05