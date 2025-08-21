Швёнтек и Рудд уступили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США 2025 года. В матче за титул они обыграли польско-норвежскую пару Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6). Призовой фонд соревнований составил $ 90 млн.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Эррани и Вавассори четыре раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер

