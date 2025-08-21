Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек/Рууд — Эррани/Вавассори, результат матча 21 августа 2025, счёт 1:2, финал US Open — 2025 в миксте

Швёнтек и Рудд уступили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США 2025 года. В матче за титул они обыграли польско-норвежскую пару Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6). Призовой фонд соревнований составил $ 90 млн.

US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 0 6
6 		5 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Эррани и Вавассори четыре раза подали навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер

Календарь микста US Open
Сетка микста US Open
Материалы по теме
Определились финалисты US Open — 2025 в миксте

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android