Г. Дабровски / Э. Рутлифф — И. Хромачёва / К. Рахимова, результат матча 21 августа 2025, счет 2:0, 1/8 финала WTA-500 в Монтеррее

Хромачёва и Рахимова не вышли в 1/4 финала турнира в Монтеррее, уступив первой сеяной паре
В ночь с 20 на 21 августа мск на хардовом турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) завершился матч первого круга (1/8 финала) в парном разряде между российской парой в составе Ирины Хромачёвой и Камиллы Рахимовой и дуэтом Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), посеянным на турнире под первым номером. Дабровски и Рутлифф выиграли встречу в двух сетах — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 52 минуты. Хромачёва и Рахимова не выполнили ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов. Дабровски и Рутлифф четырежды подали навылет при одной двойной ошибке и выиграли все пять заработанных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Монтеррее Дабровски и Рутлифф сыграют с чешско-словацкой парой Линды Носковой и Ребекки Шрамковой.

