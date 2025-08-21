Скидки
Екатерина Александрова — Айла Томлянович, результат матча 21 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Монтеррее

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Монтеррее
Комментарии

14-я ракетка мира 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла 32-летнюю представительницу Австралии 20-й номер рейтинга Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:3.

Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 07:10 МСК
Айла Томлянович
84
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Александрова сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде турнира в Монтеррее Александрова встретится с 23-й ракеткой мира 20-летней представительницей Чехии Линдой Носковой.

