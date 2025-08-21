Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Монтеррее
14-я ракетка мира 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче второго круга она переиграла 32-летнюю представительницу Австралии 20-й номер рейтинга Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:3.
Монтеррей. 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 07:10 МСК
84
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
14
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Александрова сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем раунде турнира в Монтеррее Александрова встретится с 23-й ракеткой мира 20-летней представительницей Чехии Линдой Носковой.
