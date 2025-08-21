Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-500 в Монтеррее

На турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) в женском одиночном разряде определились все четвертьфинальные пары.

WTA-500, Монтеррей, четвертьфинальные пары.

Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Алисия Паркс (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия)

Линда Носкова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия)

Антония Ружич (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия).

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,065 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Чехии Линда Носкова, которая в финале прошлого года обыграла новозеландку Лулу Сун со счётом 7:6, 6:4.

