Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все четвертьфинальные пары турнира WTA-500 в Монтеррее, с кем сыграют россиянки Шнайдер, Александрова

Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-500 в Монтеррее
Комментарии

На турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) в женском одиночном разряде определились все четвертьфинальные пары.

WTA-500, Монтеррей, четвертьфинальные пары.

Диана Шнайдер (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Алисия Паркс (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия)
Линда Носкова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия)
Антония Ружич (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия).

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,065 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Чехии Линда Носкова, которая в финале прошлого года обыграла новозеландку Лулу Сун со счётом 7:6, 6:4.

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Материалы по теме
Боузкова одолела Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Монтеррее

Первый олимпийский теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android