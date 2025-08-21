Скидки
Теннис

Жеребьёвка US Open — 2025: где смотреть, во сколько начнётся

Комментарии

Сегодня, 21 августа, пройдёт жеребьёвка основного турнира Открытого чемпионата США — 2025. Теннисисты узнают своих соперников в мужском и женском одиночном разрядах.

Начало жеребьёвки запланировано на 19:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Ранее состоялся микст US Open. Чемпионами стал итальянский дуэт Сары Эррани и Андреа Вавассори. В финале они обыграли Игу Швёнтек и Каспера Рууда. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

