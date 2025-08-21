Скидки
Теннис

«Я в это не верила». Эррани — о приглашении её в паре с Вавассори в микст US Open — 2025

«Я в это не верила». Эррани — о приглашении её в паре с Вавассори в микст US Open — 2025
Победители микста US Open – 2025 итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори признались, что до последнего не верили в своё участие на турнире, отметив, что, возможно, решающую роль сыграло заявление, сделанное игроками после оглашения нового формата турнира. В заявлении они раскритиковали организаторов за то, что те отбирают у многих теннисистов возможность принять участие в турнире «Большого шлема».

– Когда организаторы объявили новый формат проведения турнира, вы были уверены, что они в итоге скажут: «Вы чемпионы, мы приглашаем вас»?

Сара Эррани: Не очень. Я в это не верила. Мы ждали. Мы не знали. Было тяжело. Для меня скорее «нет», чем «да».

Андреа Вавассори: Честно говоря, я думаю, если бы мы не сделали заявление после объявления формата турнира, мы бы не сыграли на этом турнире.

Я считаю, для нас было важно сыграть. И должен сказать, что сама инициатива тоже была важна, потому что это действительно было заявлением о том, что парный разряд может стать чем-то большим. Стадион был полон. Людям понравилось.

Если что-то не работает, сегодня мы показали, что это работает. Люди буквально сходили с ума. Шум. А ещё супер-тай-брейк, столько классных розыгрышей. Думаю, нам есть чем гордиться — стоять здесь с трофеем, – сказали Эррани и Вавассори на пресс-конференции после матча.

