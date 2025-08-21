Турнир WTA-500 в Монтеррее: результаты игрового дня 21 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня ночью, 21 августа, на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) в женском одиночном разряде состоялись матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

WTA-500, Монтеррей, результаты игрового дня, 21 августа:

Диана Шнайдер (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:6, 6:1.

Донна Векич (Хорватия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 3:6, 3:6.

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Лейла Фернандес (Канада) — 2:6, 6:3, 6:2.

Мария Боузкова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:3, 6:4.

Линда Носкова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2.

Эмма Наварро (США) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 3:6, 2:6.

Айла Томлянович (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 3:6.

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,065 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Чехии Линда Носкова, которая в финале прошлого года обыграла новозеландку Лулу Сун со счётом 7:6, 6:4.