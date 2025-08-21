Скидки
Теннис

Вавассори — о миксте на ТБШ: чтобы играли одиночники, нужно правильно подобрать дни

Вавассори — о миксте на ТБШ: чтобы играли одиночники, нужно правильно подобрать дни
Аудио-версия:
Победитель микста US Open – 2025, итальянский теннисист Андреа Вавассори высказал мнение о том, что необходимо сделать организаторам, чтобы активнее привлекать топ-игроков к участию в парных разрядах турниров «Большого шлема».

– Вы всё время говорите, что играете не только за себя, но и за всех парников. Если бы вы могли дать совет USTA, как улучшить этот турнир, что бы вы предложили?
– Честно говоря, это непросто. Если вы хотите, чтобы в миксте играли топовые одиночники, нужно правильно подобрать дни. В этот раз всё было идеально, у них было время восстановиться. Но если делать это на второй неделе, уже гораздо сложнее.

Я в совете игроков, и моя цель — немного поменять нарратив про парный разряд, показать, что это продукт, который может расти. Главное — ценность продукта. Игроки могут меняться, но сам продукт остаётся. Если показать, что зрителям это интересно, можно многое сделать. Например, больше хайлайтов, где много красивых розыгрышей, больше историй о командах и игроках. Есть много пар, которые это заслуживают, – сказал Вавассори на пресс-конференции после финального матча турнира.

Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
