Сара Эррани — о миксте на US Open: выходит, что у парников отобрали работу

Победители микста US Open – 2025 итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори высказались о рекордных призовых для турнира и подчеркнули, что в будущем возможность побороться за крупные деньги должны получать и другие сильные парные игроки.

– Призовые в миллион долларов — это огромный рост по сравнению с прошлым годом.

Андреа Вавассори: Очень огромный (смеётся).

– Насколько это вас мотивировало? И как отреагировали другие парные игроки, у которых не было шанса сыграть за эти деньги?

Андреа Вавассори: Думаю, другим было не очень приятно. На их месте я бы тоже расстроился. Но прошлый год был для нас потрясающим. Сама инициатива хорошая для спорта. Но в будущем нужно дать возможность играть и лучшим парным игрокам.

Сара Эррани: Да, ведь это их работа. Это справедливо — дать возможность действительно сильным парникам. Как он сказал, если зрители будут лучше знать игроков и пары, им будет интереснее за ними следить. А сейчас выходит, что у парников отобрали работу. Все ведь тоже играют ради денег. Поэтому важно, чтобы и остальные парные игроки имели шанс, – сказали теннисисты после финального матча микста US Open.

Напомним, в розыгрыше микста этого года приняло участие большое количество топ-игроков, специализирующихся в выступлении в одиночных турнирах. Из-за этого многие теннисисты, которые чаще играют в миксте, не смогли принять участия в турнире.