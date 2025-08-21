Скидки
Теннис

«Чемпионату» требуются авторы спортивных новостей

«Чемпионату» требуются авторы спортивных новостей
Комментарии

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет серьёзным преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (тенниса/фигурного катания/лыжных гонок/биатлона/плавания/волейбола).

Обращаем внимание, что приоритет будет отдан кандидатам, хорошо разбирающимся в сразу нескольких видах спорта.

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

В письме, пожалуйста, рассказывайте о своём опыте работы в спортивных СМИ, если он есть, и о своих познаниях и увлечениях в спорте. Обращаем внимание, что рассматриваться могут только кандидаты, проживающие на территории России.
Комментарии
