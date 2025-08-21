Вавассори — об изменении формата микста на US Open: может, стоит сделать сетку на 32 пары

Победитель микста US Open – 2025, итальянский теннисист Андреа Вавассори поделился мнением о том, как стоит организовать микст на турнирах «Большого шлема», чтобы в нём принимали участие топ-одиночники и топ-парники.

«Может, стоит добавить ещё 16 игроков и сделать сетку на 32 пары. Это всего на один матч больше. Проблема в том, что Цинциннати заканчивается в понедельник, и календарь очень плотный. Но всё же можно добавить один круг, и тогда будет шанс у многих сильных парников.

Ещё можно подчеркнуть противостояние «одиночники против парников». Сегодня, например, на корте были два топовых парника и два топовых одиночника. Получилось классное противостояние для зрителей. В целом инициатива отличная. Мы и не ожидали увидеть полностью заполненный стадион на миксте. Нужно отдать должное турниру — они сделали это стоящим событием. Но кое-что можно улучшить. Например, дать шанс другим сильным парникам. Аревало, бывший первый номер мира, не получил возможности сыграть. Синякова, которая выигрывает «Шлемы» сериями, тоже.

Так что, как я сказал, есть и плюсы, и минусы. Но это хорошая основа для будущего», – сказал Вавассори на пресс-конференции после финального матча микста US Open.