Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о финале микста US Open: сделали матч очень конкурентным и, надеюсь, интересным

Швёнтек — о финале микста US Open: сделали матч очень конкурентным и, надеюсь, интересным
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд поделились своими впечатлениями от финального матча микста на US Open – 2025, в котором они уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (10:6).

US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3 		7 0 6
6 		5 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Каспер Рууд: Матч был очень весёлым. К сожалению, начало получилось неудачным, но так бывает в теннисе. Мы боролись, были в шаге от поражения во втором сете, но нашли важные очки, когда это было нужно.

В целом всё было очень здорово. Я говорил и вчера: для меня было честью выйти на корт с Игой и другими игроками. Это первый раз, когда проводится такой формат, он вызвал много обсуждений. Смелое решение, но не поспоришь, что это круто для болельщиков. Полный стадион «Артура Эша» в полночь среды, в неделю квалификации — как часто такое бывает?

Было классно видеть реакцию трибун. Это нас подзарядило. Даже когда мы уступали 6:3, 5:4, соперники подавали, мы всё равно чувствовали, что живы. И публика реально помогла нам во втором сете.

Ига Швёнтек: Полностью согласна с Каспером. В начале матча нам нужно было немного подстроиться под их стиль, потому что одно дело играть против двух опытных парников, другое — против двух одиночников или смешанной пары. Думаю, мы справились неплохо, нашли ключи.

Сара и Андреа, конечно, прибавили и сыграли здорово. Но и мы сделали матч очень конкурентным и, надеюсь, интересным для фанатов. Собственно, для этого этот турнир и придуман. Мне всё очень понравилось.
Было здорово получить шанс сыграть в миксте. Это всегда весело, но особенно с Каспером. Думаю, мы составили отличную команду, – сказали теннисисты на пресс-конференции после финального матча микста US Open.

Материалы по теме
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android