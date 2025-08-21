«Спасибо, что поделил со мной корт». Анисимова обратилась к Руне после микста US Open

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова, сыгравшая в миксте US Open — 2025 в паре с датчанином Хольгером Руне, опубликовала пост по итогам турнира.

«Немного забавный микст US Open. Спасибо, что поделил со мной корт, Хольгер», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

Анисимова и Руне не смогли выйти во второй круг турнира. На старте они проиграли американским теннисистам Тэйлор Таунсенд и Бену Шелтону. Победителями микста US Open – 2025 стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.